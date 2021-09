AVATUD ABIELU: Hollywoodi superstaar ja tema naine leppisid kokku, et võivad magada ka teistega 

Will andis intervjuus mõista, et 1997. aastal sõlmitud liidus on just naisosapool see, kes traditsioonilisse abielusse ei usu. „Mõned Jada perekonnaliikmed olid samuti ebatraditsioonilistes suhetes. Nii et ta kasvas üles hoopis teises keskkonnas kui mina.“

Will on varem unistanud, et tal oleks kuulsatest sõbrataridest haarem, kuhu kuuluksid näiteks Oscari laureaat Halle Berry ja priimabaleriin Misty Copeland. Smith rääkis oma ideest Michaela Boehmi nimelisele intiimsustreenerile ning too lasi tal koguni nimekirja koostada. Will plaanis naistele isegi helistada, kuid mõistis viimaks, et see mõte on väga halb. „See oleks jõletu,“ mäletab ta oma selgusehetke.