Prints Andrew müüb kohtuasja klaarimiseks oma ainsa kinnisvara 

Prints seisab silmitsi karmi seksisüüdistusega: Virginia Giuffre'i nimeline naine väidab New Yorgi kohtusse antud hagis, et Andrew kuritarvitas teda seksuaalselt, kui ta oli teismeline. Kuid enne kohtuprotsessi tuleb Andrew'l klaarida rahaasju. New York Posti andmeil müüb Elizabeth II keskmine poeg maha mägimaja, mille väärtus on 23,7 miljonit dollarit. Prints Andrew müüb maja maha, klaarimaks kohtuhagi, mille väitel ta on maja eest üheksa miljonit dollarit võlgu.