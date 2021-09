Suri "Nomaadimaa" näitlejanna Melissa Yandell Smith 

New York Timesis avaldatud surmakuulutuse andmeil suri Melissa Yandell Smith 7. septembril oma San Francisco kodus. Tema voodiveerel olid abikaasa, poeg, vend ja sõbrad. Daily Maili teatel sai teatriveteranile saatuslikuks soolevähk.

Smithile on järelehüüde avaldanud ka American Conservatory Theater - San Franciscos asuv teater ja teatrikool, mille juhina näitlejanna 25 aastat tegutses. „Melissa mõju A.C.T-le ja Ameerika teatrile on tohutu. Tema talent, heldus, tarkus, armastusväärsus ja võrratu huumorimeel on puudutanud nii paljusid. Jääme temast suurt puudust tundma.“