HÜVA NÕU | Kuidas rahuneda keerulistes olukordades?  

Praegustel aegadel on inimestel palju stressi. Hingamisterapeut Monika Palm omab meditsiinilist ja juristiharidust, aga oma tõelise südametee leidis ta aidates, toetades ja tervendades inimesi. Ta selgitab, et stressirohke olukord päästab valla hormoonide tulva nagu adrenaliini ja kortisooli. See võib aidata mõnikord tegutsema hakata, aga võib samas kiirendada südamelööke ja panna südame kloppima, põhjustada värinaid üle keha, mis muudab rahunemise raskeks. Kuidas aga rahuneda keerulistes olukordades?