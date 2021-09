UKS ON SEAL! Eesti populaarseim ennustaja Kirsti Timmer: olen inimesi ka oma vastuvõtult välja visanud 

Saatejuhid nimetasid Kirsti Timmerit Eesti kuulsaimaks ennustajaks – lisaks sellele, et tema taroskoobiraamatud kaovad lettidelt nagu soojad saiad, on tema kodulehte külastatud 5,5 miljonit korda. „Järjekorrad minu vastuvõtule on pikad,“ ei salanud Timmer. „See on muutnud ja mõjutanud mind nii palju, et ainus asi, mida jõuan selle töö kõrvalt teha, on raadiosaade igal pühapäeva hommikul. Kõik muud asjad olen ära jätnud. Oma bränd on lihtsalt kasvanud nii suureks. Mul on vastuvõturuumid Tallinnas ja ka Tartus, kus just avasin. Toimuvad ka vastuvõtud Helsingis. Selle kõrvalt ei jõua ma meelelahutusega tegeleda.“