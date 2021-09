Rolf Roosalu: „Kui ma Ülo Vilimaad esimest korda nägin, tundus mulle, et ta on välismaalane. Mulle tundus, et olen teise maailma sattunud.“ 

Prooviesinemist, milles „Oliveri“ tarvis lapsnäitlejaid välja valiti, mäletab Rolf tänini vesiselgelt. Eriti on tal meeles lavastaja. „Kui ma Ülo Vilimaad esimest korda nägin, tundus mulle, et ta on välismaalane,“ lausub Rolf. „Ta ei mõjunud kui eestlane, vaid oli justkui level kõrgemal – mulle tundus, et olen teise maailma sattunud. Tegelikult olingi ju teise maailma sattunud.“