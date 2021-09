Tiiu Randviir: „Ülo oli väga šarmantne nii laval kui elus.“ 

„Mäletan väga selgesti meie viimast telefonivestlust, kui Ülo mulle sünnipäeva puhul helistas. Ülo oli haiglas ja rääkis, et oli olnud koomas ning kuulnud, kuidas kaks häält temaga räägivad. Üks neist küsinud teiselt, et mis sa arvad, kas ta tõuseb veel kunagi jalule ja hakkab rääkima, mille peale teine vastanud, et ei hakka. Millise nägemuse peale Ülo ütles, et tõusis istukile ning hakkas pärast seda paranema,“ meenutab endine priimabaleriin ja balletipedagoog Tiiu Randviir oma viimast telefonivestlust lavapartneri Ülo Vilimaaga.