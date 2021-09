Märt Pius isaks olemisest: oluline on tegeleda enda ego alla surumisega 

„Probleem lapsevanemaks olemise puhul on enda ego. Lapsed ei aja kunagi närvi. Ajab närvi see, kui sa ei saa olukorrast aru või et sa tegelikult ei tule toime. Selle peale ärritud,“ sõnas kahe lapse isa Vikerraadio saates „Käbi ei kuku...“.

Märt oli saates „Käbi ei kuku...“ koos ema Nelliga, kes sündis perre, kus oli neli õde. Tal endal on aga neli poega: firmajuht Rinel, sõjaväelane Raino Andre ning kaksikutest näitlejad Priit ja Märt.

Märt nentis enda kasvatust ja lapsepõlve meenutades, kui oluline oli toetus kodustelt. „Kodust peab tulema see tunne kaasa, et kui oled elus ükskõik millega täiesti ummikus, siis koduuksed on alati avatud ja kodu on koht, kuhu saab minna ja kuhu võib ka ilma konfliktideta pöörduda. Selle olemasolu ja lahtiste uste metafoor on tähtis ja alati meiega kaasas olnud.“