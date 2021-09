Inimesed APPI-APPI, MERKUUR LÄKS RETROGRAADI! Suhted on turbulentsis, elektroonika jupsib, kokkulepped ei pea… Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

MERKUUR: Kui Merkuur on retrograadis, siis on eriti tavalised nutiseadmete ja infovahetusega seotud hädad: arvuti jookseb kokku, tööalane e-kiri satub rämpsposti hulka või hoopis vale inimese postkasti. Ka telefoni võib kotermann sisse tulla – kõnet vastu võtta ei saa, sest roheline nupp lihtsalt ei funka. On juhtunud isegi seda, et tehnoloogia võtab juhtimise üle ja näiteks telefon hakkab ise kõnesid tegema. Foto: Vida Press