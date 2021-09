Baltimaade disaininäitus Londonis: „See on nagu sõõm värsket õhku!“ 

Eesti suursaadik Londonis Viljar Lubi ja saatkonna kultuurinõunik Kersti Kirs näituse avamisel. Foto: Jonas Balsevičius

„Näitus on tõeline rõõm, eriti pärast isolatsiooni, milles me kõik pikki kuid veetsime. See on nagu sõõm värsket õhku ja annab kindlasti palju energiat edasi töötamiseks,“ ütleb disainer Aap Piho, rääkides Londonis avatud Baltimaade disaini eksponeerivast näitusest Tactile Baltics, kus ka tema looming on esindatud.