Ruslan Trochynskyist sai muusikaõpetaja: helistati ja küsiti, kas saaksin juba homme tulla! 

Ruslan räägib, et otsis tööd juba eelmise aasta algusest. „Olin kahes koolis, mõlemas kaks kuud, asendusõpetaja – Kohila mõisakoolis ja Roosna-Allikul. Mulle hakkas nii meeldima, õpilased ütlesid, et olen kõige parem õpetaja, kes neil kunagi olnud,“ räägib Ruslan. Seejärel vaatas ta Tallinna linnavalitsuse kodulehelt, millised koolid õpetajat otsivad. „Nägin kevadel, et Peetri koolis on konkurss ja kandideerisin, aga nad võtsid teise õpetaja. Siis tuli suvi ja kontserdid,“ räägib Ruslan, et esiti jäid otsingud soiku.