Suri balletitantsja ja koreograaf Ülo Vilimaa 

Ülo Vilimaa (sündinud 13. märtsil 1941) ütles enda kohta sageli, et on Teatri Laps ja teater kogu oma mitmekülgsuses täitis kogu tema elu. Vilimaa lõpetas Tallinna Koreograafiakooli ja täiendas end Leningradis, suurema osa oma teatrikarjäärist pühendas Vanemuise teatrile, kus alustas balletitantsijana, luues värvikaid karakterid Ida Urbeli lavastuses – näiteks nimiosa „Paganinis“. Kui inimene on loojaks loodud, ei saa ta olla loomata – ja Vilimaa koreograafilised eksperimendid olid osa eesti balleti uuendusest 1960.-1970. aastatel.