Maailmakuulus lauljanna tunnistab, et ta vägistati 17aastasena 

Ellis-Bextor (42) kirjutab raamatus „Spinning Plates“, et vägistamine leidis aset 29aastase kitarristi korteris. „Ta seksis minuga ja mul oli nii häbi. Niiviisi kaotasin ma süütuse, ja ma tundsin end lollina.“

Sophie mälestusteraamat pole veel ilmunud, kuid Mail On Sunday avaldas sellest katkendi. Sophie kirjutab, et tutvus muusikuga - keda ta nimetab Jimiks - oma lõpueksamiteks õppimise ajal kontserdil. Mees kutsus neiu oma korterisse ajalooraamatuid vaatama. „Enne kui arugi sain, olime tema voodis ja ta võttis mu aluspüksid ära.“

Lauljanna räägib, et oli pärast juhtunut segaduses, sest 1990ndail seostus vägistamine agressiivse käitumisega. Toona ei räägitud nõusolekust. „Keegi polnud ju mind vastu maad surunud ega mu peale röökinud, et ma alluksin.“ Seetõttu arvas Sophie, et tal pole õigust meest süüdistada.