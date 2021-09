ARMASTAJAPAAR SUPERSTAARISAATES | Üks põrus, teine pääses stuudiovooru: Kaurol on olemas kõik, et see saade kinni panna! 

Paar jõudis ühiselt lavavooru lõppu, kuid siis teatas Birgit Sarrap Loora-Eliisele, et tema 20 parima sekka ei pääsenud. „Natuke on kahju ikka, et mu superstaarisaate teekond nii lühikeseks jäi. Minu jaoks on kõige olulisem see, et ma oma esitlustega rahule jäin ja lahkun sellest saates inspireerituna ning enesekindlalt. Need kaks lavavoorupäeva olid tõelised Ameerika mäed ja me saime seal teiste osalejatega päris lähedasteks,“ kirjeldab Loora enda emotsioone peale väljalangemist. Oma kallimale Kaurole soovib neiu piisavalt pikki unetunde ja laval iga sekundi nautimist. Loora sõnul on stuudiovoorudesse pääsenud Kaurol olemas kõik, et saade kinni panna.