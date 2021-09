Harry ja minikleidis Meghan rääkisid heategevusgalal valusal teemal 

Briti kuningakojast lahkunud kõmupaar saabus New Yorgi kuulsas Central Parkis toimunud galal lavale käsikäes ja publiku juubelduste saate. Sussexi hertsoginna toonitas oma sõnavõtus, et USAs ja paljudes teistes riikides on kõigil võimalus lasta end Covidi vastu vaktsineerida. „Kuid miljarditel inimestel üle maailma seda võimalust pole. […] On ebaõiglane, et nii suur osa vaktsiinivarudest on seni läinud vaid kümnele rikkaimale riigile ja mitte teistele. Nii lihtsalt ei saa.“