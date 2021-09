HÜVA NÕU | Mida teha, kui magamistoas jääb särtsu puudu?  

Peagi on ilmavalgust nägemas enesearenguteejuhi Tiit Trofimovi raamat „Lõpp on algus. Julgus elada iseendana“, kus mees annab näiteks ka nõu, mida teha, kui magamistoas jääb särtsu puudu. Trofimov tõdeb, et mõnikord tundub, et suhe toimib kenasti, ainult et magamistoas on särtsu pisut väheks jäänud. Siit tulevadki Tiidu nutikad nõuanded.