Maailmakuulsas drag queenide võistlussaates näidati Eestist inspireeritud rõivaid: esitlen teile suitsupääsukest! 

„RuPaul's Drag Race“ on tõsielusaade, kus otsitakse parimat drag queeni. Saate looja ja eestvedaja on 60aastane Ameerika näitleja, modell, laulja, laulukirjutaja, telenägu ja drag queen RuPaul Andre Charles ehk RuPaul. Telesaates saavad kokku drag queenid, kes hakkavad parima tiitli eest võistlema. Igas saates kukub üldiselt nõrgim välja. Osalejatel tuleb igas saates läbida erinevaid ülesandeid - tuleb laulda, tantsida, näidata mõnd talenti või isegi läbida totaalne muutumine.

Saade on alguse saanud Ameerikast, kuid jõudnud ekraanile ka kümnetes muudes riikides - teiste hulgas Suurbritannias. Inglismaa kolmandas hooajas lööb kaasa Christopher Alexander Adamson, drag queeni nimega Vanity Milan, kellel on seos ka Eestiga - mees on nimelt siin elanud ja eestlasega abielus!

29aastane Christopher on Inglise-Jamaika päritolu, ning tema kodulinn on London. Ühes intervjuus on ta paljastanud, et alustas dragiks riietumist 2019. aastal. Nimi Vanity Milan tuli tema emalt. „Olen ilmselgelt väga edev inimene ja kui olin väike, võis iga kord, kui mu teele sattus mõni peegel või peegelpind, näha mind end imetlemas. Ema ütles ühel päeval, et mu hüüdnimi peaks olema Edevus („vanity“ - „edevus“ ingl. k). Miks Milan? Sest olen pidevalt kursis uusimate moetrendidega!“

Oma sotsiaalmeedialehel räägib Vanity Milan ka lähemalt oma seosest Eestiga. „Eesti on mu lemmik kinnisidee! See riietus on inspireeritud Eesti rahvuslinnust suitsupääsukesest ja esindab ka Eesti lipuvärve sinist, musta ja valget. Sinine on taeva peegeldus järve- ja mereveel, sümboliseerides vastupidavust. Must tähistab maad, mis toidab oma rahvast ja valge värv on puhtuse ja valguse poole püüdlemise sümbol,“ kirjutab ta.

„Kolisin Eestisse 2011 aastal armastuse pärast. Eesti on minu kodu kodust eemal. Mu abikaasa on eestlane, me abiellusime Eestis. Töötasin klubides ja restoranides, ning olin viis aastat tantsustuudiotes treener. Kohtasin sel teel nii palju imelisi inimesi. Mul on Eestis imelised sõbrad ja perekond kogu eluks ja austan riiki, mis aitas mul iseennast leida ja vormida. Ma armastan Eestit!“ kirjutab ta.