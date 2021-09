SpaceX röövib kogu aja? Elon Musk ja Grimes: oleme pooleldi lahus, kuid armastame teineteist siiani

„Me oleme pooleldi lahus, kuid armastame teineteist, näeme sageli ja oleme heades suhetes,“ räägib Musk, kellel on Grimesiga 16kuune poeg, ajalehele The New York Post.

„Põhimõtteliselt nõuab minu töö SpaceX-is ja Teslas, et peaksin olema peamiselt Texases või välismaal. Tema töö on peamiselt Los Angeleleses,“ lisab ta.

Musk ja Grimes tulid esmakordselt avalikkuse ette Met Galal pärast tema lahkuminekut Amber Heardist. Varsti pärast seda, kui Grimes jaanuaris 2020. aastal teatas, et ootab oma esimest last, kinnitas laulja, et Musk on lapse isa.