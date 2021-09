Inimesed Nõid Helve: „Süütud hinged on vaja põrgust vabaks lasta ning nende asemele anda need, kes nad sinna saatsid.“ Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

VABASTAB SÜÜTUD HINGED: Hingede vabaks laskmise rituaal pole Helve omalooming, see on talle antud. „Mulle anti täpsed juhised, kuidas ja mida on vaja teha,“ sõnab ta. Foto: Martin Ahven