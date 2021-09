Alexela juht Andreas Laane: kütuse hind jääbki tõusma, elekter jääbki kalliks 

Alexela Grupi juhatuse esimees Andreas Laane. Foto: Robin Roots

„Nii sotsialistlikku elu nagu praegu elab Euroopa Liit, ei osanud Nõukogude Liit ette kujutadagi. Koolid on tasuta, ühistransport on tasuta, raha antakse niisama. Praeguseks ongi Euroopa ilmselt oma maksimumi saavutanud ja mina kardan väga, et meie lapselapsed Euroopast väga palju välja reisida ei jaksa,“ ütleb Andreas Laane, Alexela Grupi juhatuse esimees.