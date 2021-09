VÕIMSAMALT TAGASI! Vanilla Ninjal ilmub homme uus singel, mida võrreldakse suisa superbändi ABBA lugudega 

„Incredible“ on heatuju-vibe’iga armastuslaul, mille kõla on paljud võrrelnud sel aastal samuti comebacki tegeva Rootsi superbändi ABBA omaga. „„Incredible“ on meie repertuaari üks helgemaid lugusid. Just täpselt õige laul, mille saatel möödunud sooja suve meenutada ja sügisele vastu minna,“ ütleb Vanilla Ninja esilaulja Lenna Kuurmaa.



Nagu Vanilla Ninja eelnevad tagasitulekulood „Gotta Get It Right“, „No Regrets“ ja „The Reason Is You“, ilmub ka uus singel koos muusikavideoga. Klipp saab Youtube’is avalikuks laupäeva õhtul kell 19.00.



Juba kahe nädala pärast, 8. oktoobril, jõuab avalikkuse ette aga Vanilla Ninja esimene täispikk plaat pärast 15 aastast pausi. Uus album kannab nime „Encore“ ning tegemist on žanriliselt kõige mitmekülgsema Vanilla Ninja plaadiga, mis ilmub nii CD kui ka vinüülina. Lisaks annab bänd välja albumi deluxe-versiooni, millelt leiab 2 lisalugu ning millega on kaasas fänniraamat.



Vanilla Ninja on 4-liikmeline Eesti ansambel, mis tuli kokku 2002. aastal. 2003. aastal ilmus bändi omanimeline debüütplaat. 2004 ja 2005 avaldas Vanilla Ninja koostöös Saksa plaadifirmaga Bros Music albumid „Traces Of Sadness“ ja „Blue Tattoo“, mis mõlemad jõudsid Saksamaa albumimüügiedetabeli esikümnesse. 2006. aastal nägi ilmavalgust ansambli seni viimane kauamängiv „Love Is War“, mis anti välja üleilmse plaadifirma EMI alt ning mis jõudis Saksamaa plaadimüügiedetabeli müüduima kahekümne hulka.



2020. aasta lõpul teatas Vanilla Ninja, et tuleb taas kokku ja plaanib välja anda uut muusikat.