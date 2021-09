HARI PUNANE! Reality veteran Baari-Madis staarihakatistele: produtsent pole süüdi, et sa laulda ei oska 

Viimastel nädalatel on superstaariks pürgijate seas furoori tekitanud „Eesti otsib superstaari“ võttetiim, kes väidetavalt suhtub osalistesse ükskõikselt ja otsustab edasisaajad ära juba enne esitlust. Saate produtsendi Kaupo Karelsoni eest astus sotsiaalmeedia välja Madis Räästas, kes on ise tõsielusaates osaledes pookinud külge hüüdnime Baari-Madis. Ka on ta osalenud tõsielusaates „Buss“.