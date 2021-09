Suri „Notting Hilli“ režissöör Roger Michell 

„Notting Hillis“ Londoni raamatukaupmehesse armuvat filmistaari kehastanud Julia Roberts nimetab Rogerit lõpmata heasüdamlikuks ja hellaks meheks. „Tal oli alati armas naeratus näol ja mõni suurepärane juhis varuks. Mul on väga vedanud, et mul avanes säärane fantastiline võimalus koos Rogeriga töötada.“

Abielust näitlejanna Kate Bufferyga on Michellil tütar Rosanna, kes tegutseb agendina, ning poeg Harry - stsenarist, režissöör ja näitleja. Pärast lahutust abiellus Roger näitlejanna Anna Maxwell Martiniga („Motherland“) ning neil on samuti kaks last. Mullu kevadel teatas Anna, et tema ja Rogeri kooselu on lõppenud.