ARMAS KLÕPS! Sandra Daškova avaldas pisipoja äärmiselt erilise nime 

„Tere tulemast meie sekka pisipoiss Rikhart Wolfram,“ kirjutab Sandra Instagramis. „Nii vahva, et tüdrukute seltskonnas on nüüd ka üks poisike. Plikad ootasid oma vennakest väga! Igal hommikul tulevad ja paitavad-musitavad oma vennakest nagu näeksid teda esimest korda.“

„Kolmas rasedus on olnud kõige raskem eluetapp minu elus. See on olnud raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt,“ on Sandra varem tunnistanud.