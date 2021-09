"Seksi ja linna" perest ei mälesta surnud kolleegi vaid Sarah Jessica Parker 

USA meedia andmeil viis 57aastase Garsoni hauda kõhunäärmevähk. Veel juulis tabati Stanford Blatchi osatäitja New Yorgi tänavail „Seksi ja linna“ järje „And Just Like That“ võtteilt. Armastatud karakternäitlejast jäi maha 18aastane poeg Nathen, kelle ta oli adopteerinud üksikisana kümme aastat tagasi.