ÄRIHAI SIPLEB KUIVAL! „Poissmeeste peo“ antikangelane Kevin Kadakas: unistustes näen pere, maja ja Porschet, aga jõin selle püha ürituse maha 

„60 protsenti minu tegudest ja ütlemistest on näideldud, 40 protsenti olin päriselt mina. Ma ei süüdista aga kedagi, see on kivi minu enda kapsaaeda,“ pihib värske tõsielustaar Kevin Kadakas (24). Nii mõnegi seriaalivaataja silmis sarviliseks vanapaganaks muutunud noorsandi sõnul ei mõjunud poissmeestesaates osalemine kindlasti hästi ka tema joomisprobleemile, kuid ta on valmis mustast august välja ronima.