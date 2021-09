Inimesed Lea Dali Lioni leinatalitust pidanud Marek Sadam: „Olen kindel, et Lea jälgis seda temalikult armsa naeratusega…“ Kristiina Tilk , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

ERAKORDNE LOOJA LEA DALI LION. „Peamine on, et hoiaksime Lea loomingu elus. See vajab avastamist, see pole vaid üldteada hitid,“ sõnas leinatalitust pidanud Marek Sadam. Foto: Stanislav Moškov