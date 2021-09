Veikko Täär: „Tean, et räägitakse minu järele õhkajatest ja et ma olevat klassikaliselt ilus mees. Ma ei oska neid jutte kuhugi liigitada.“ 

„Ilu on vaataja silmades ja teisest küljest on klassikalise ilu kriteeriumid. Mina tõesti ei tea, kuhu alla sel puhul mehed liigituvad,“ kinnitab näitleja. Tõsi on see, et Veikko liigitati kaunismeheks juba siis, kui ta lavakunstikooli XVIII lennu tudengina oma kursuse diplomilavastustes kaasa lõi. „Arvan, et ükskõik, kus näitekoolis on laval tudengid ja nad on samas vanusekategoorias kui vaatajad, siis seal kindlasti tekib vaimustumine väga kergesti,“ sõnab Veikko stoilise rahuga. Teisalt pole fännitaride hordid teda kunagi teatri tagaukse juures rünnanud. Ei tudengipõlves ega profinäitleja karjääri aegu.