FÄNNID ÄREVIL: miks pole teada järgmise aasta Eurovisioni toimumispaika? 

Õhtuleht kirjutas juulis, et maailma suurimat lauluvõistlust soovivad võõrustada Acireale, Alessandria, Bertinoro di Romagna, Bologna, Firenze, Genova, Jesolo, Matera, Milano, Palazzolo Acreide, Pesaro, Rimini, Rooma, Sanremo, Torino, Trieste ja Viterbo. Pärast nimekirja lukkulöömist pidid kandidaadid esitama Euroopa Ringhäälingute Liidule (EBU) detailsed dokumendid. EBU ja Itaalia riiklik ringhääling RAI pidid korraldajalinna valima augusti lõpus.

Iltalehti teatel on praegu sõelale jäänud viis linna: Bologna, Milano, Pesaro, Rimini ja Torino. Telekanali RAI1 juht Stefano Coletta tunnistas saate „Da grande“ pressikonverentsil, et otsuse langetamine on venima jäänud. „Peame kõike hästi avatult ja täpselt tegema,“ põhjendas ta.