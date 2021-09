STRIPPARITE KÄTŠ | Justin McNairn pahandab Marco Tasasega: mul on kõrini, et ta minust pidevalt s*tta räägib. Tasane: see on tema enda fantaasia! 

Justini väitel on aga Marco tema teemal sõna võtnud nii sotsiaalmeedias kui ka väljaspool. „Ilmselt mõtlete, miks ma Marco Tasasest räägin. Kõik teavad, kes ta on, legend, ja mõtlete, miks on vaja temast halba rääkida. Ainus põhjus on see, et mul on kõrini, et ta minust pidevalt s*tta räägib,“ räägib Justin oma Instagrami loos.