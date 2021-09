Kõmuline Sussexi hertsogipaar saabub üllal eesmärgil New Yorki 

Us Magazine'i teatel esineb Sussexi hertsogipaar laupäeval New Yorgis Central Parkis heategevusgalal „Global Citizen Live“. Korraldajate sõnul jätkavad juunis teise lapse saanud Meghan (40) ja Harry (37) „oma pakilist tööd koos maailma liidritega, eesmärgiga ülemaailmne vaktsiinivõrdsus, mis teeks Covid-19 pandeemiale lõpu kõigi jaoks ja kõikjal“.

Kuulus paar on varem kirjutanud, et pandeemia on suurendanud maailmas nii tervisealast, sotsiaalset kui ka majanduslikku ebavõrdsust.