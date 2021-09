KÕIK MUNAD ÜHES KORVIS! Uue krimisarja peaosaline Stefan Hein: tunnen end rikkana, kui saan näidelda! 

Romanss teatrikoolis

Viljandi kultuuriakadeemia sisseastumiskatsed olid Stefani jaoks keskmiselt edukamad, sest seal kohtas ta ka oma praegust elukaaslast Maarja Tammemäge, kellega koos neli aastat näitekunsti õppis. Noorte vahel tekkis juba esimesel kohtumisel hea klapp, millest arenes esiti välja sõprus. „Juba esimeste tööde ajal usaldasime üksteist – mina pöördusin alati tema poole ja tema minu. Sellest suurest usaldusest arenes välja ka meievaheline armastus,“ on Stefan õnnelik.

Kõige värskemad Elu uudised otse sinu postkasti Teisel ülikooliaastal said nad mängida koos E. Vilde raamatu „Tabamata ime“ põhjal tehtud katkendis. Stefani rolliks oli Leo Saalep ja Maarja rolliks Lilli Ellert. Samal aastal kolisid noored Viljandis kokku. Hetkel elavad Maarja ja Stefan Tallinnas ja neile on seltsiks karvapall Hugo, kes on läbi ja lõhki teatrikass. „Hugo leiti Viljandist, kus ta oli jäänud koos oma kahe õega üksinda. Meie kursaõde Henessi Schmidt võttis nad enda juurde hoiuperre,“ räägib Stefan. Kafka etenduse proovide ajal tõi Henessi kassid Nukuteatri külalistuppa ja kiisupere tõmbas koheselt noorpaari tähelepanu. „Hugo võlus meid ära ja otsustasime ta endale võtta!“ Ühiselt mängitakse Maarjaga koos ka erinevates projektides ja lavastustes nagu „Kassid“, „Dekameron“ ja „Kümnest kümme“.

Stefan Hein Foto: Martin Ahven

Peab end mängitava karakteriga sarnaseks

Stefan on varasemalt mänginud vaid lavastustes ja mõnes lühifilmis. Krimisari „Kümnest kümme“ on noore näitleja jaoks seni esimene teleroll. „Ühel päeval helistas mulle sarja režissöör Toomas Kirss ja ütles, et Grete Konksi mängiks uues sarjas naisuurijat ja mina võiks olla ta paariline,“ meenutab Stefan, kes on varasemalt Grete Konksiga lava jaganud nii teatrikoolis kui ka väljaspool. Just nendevahelise hea lavakeemia tõttu soovitaski Grete sarja režissöörile Stefanit.

Grete Konksi ja Stefan Hein Kanal 2 uue krimisarja "Kümnest kümme" võttel Foto: Madis Veltman