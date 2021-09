VALUS SALADUS: Uma Thurman tunnistab, et tegi teismelisena aborti 

51aastane näitlejanna avaldas Washington Postis emotsionaalse arvamusloo ning paljastas oma süngeima saladuse. „Alustasin näitlejakarjääri 15aastaselt ja töötasin keskkonnas, kus olin tihti ainus laps ruumis. Hilisteismelisena rasestas mind kogemata palju vanem mees. Elasin Euroopas kohvrite otsas, perest kaugel ja kohe-kohe tööd alustamas. Murdsin pead, mida küll teha.“

Samal teemal Õhtuleht | Maailm Texase uue abordiseaduse vaidlustamisel loodetakse satanistidele Uma helistas USAsse oma vanematele, et arutada, mis variandid on võimalikud. Viimaks langetasid nad perekondlikult otsuse, et kõige mõistlikum on rasedus katkestada. „Aga mu süda oli ikkagi murtud."

Abort tehti neiule Kölnis. „See oli kohutavalt valus, aga ma ei kurtnud. Kätkesin endas nii palju häbi, et tundsin: olen selle valu ära teeninud.“

Nüüd on „Pulp Fictioni“ tähel kolm last: tütred Maya (23) ja Luna (9) ning poeg Levon (19). Nad on tema uhkus ja rõõm. „Teismeea abort oli mu elu raskeim otsus, otsus, mis ajas mind toona ahastusse ning kurvastab mind nüüdki, kuid see oli teekond armastuse- ja rõõmuküllase elu poole, mida olen elada saanud.“ Thurmani sõnul võimaldas toonane raseduse katkestamine tal küpseda ja saada selliseks emaks, „kes ma tahtsin olla ja pidin olema“.