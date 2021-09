USA jutusaade võttis pihtide vahele president Kersti Kaljulaidi: sa tundud nõrk. See tüütab mind 

Erinevad riigipead jäid Falloni radarile parasjagu New Yorgis toimuva ÜRO peassamblee tõttu. Kaljulaidi puhul mõlgutas Fallon mõtteid, kuidas võiks proua president vestlust alustada.

Kuna Kersti Kaljulaid näeb enda pildil üpriski tõsine välja, arvas Fallon, et presidendi esimesteks sõnadeks vestluskaaslasele võiksid olla: „Sa tundud nõrk. See tüütab mind.“ Õnneks ei olnud Eesti president ainus, keda tögati. Oma jao said ka tema Läti ja Soome kolleegid.