248 KILOMEETRIT ÜKSINDUSES! Helen Adamson läbis palverännaku: mul olid tol päeval nutumaik kurgus ja pisarad silmis! 

Helen tunnistab, et on tahtnud seda rännakut ette võtta juba tükk aega. Umbes kolm aastat tagasi hakkas sellele tõsisemalt mõtlema, kuid peaaegu 10 aastat on see olnud nii-öelda soovinimekirjas. Esimest korda kuulis Helen palverännakust oma sõbrannalt, juba siis tundus see ägedana ja kõnetas. Mis andis aga viimase lükke? „Mul olid suvel viimased paar kuud emotsionaalselt väga-väga keerulised. Tundsin, et palverännak on samm veel lähemale sellele iseendale, kes ma tahan olla või kuhu teel olen. Minu jaoks oli eesmärk täielikult iseendale toetuda,“ tunnistab Helen.