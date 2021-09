FOTO | Blogija Mallukas sai uue passi ja kannab nüüd ametlikult nime Mallu Mariann Treimann 

„Vahetasin ühel hommikul enda eesnime ära. Lihtsalt ärkasin ja olin nagu „what, mulle ei meeldi nimi Mariann“. Ehk siis tegin avalduse ja nüüd on mul… muu nimi! Mariann on nüüd mu keskmine nimi ja eesnime pole ilmselt ka raske välja mõelda,“ kirjutas ta blogis.

Õhtulehele sõnas naine, et teda on nagunii pool elu Malluks kutsutud. „Seega fine kõik.“ Ta ei kahetse enda sõnul midagi. „Muidu poleks ju muutnud! Nädal on nagunii ümber mõtlemise aega, et kahetsusosa vältida.“ Samuti lisas Mallukas muiates, et nimepanija ei imestanud sugugi tema uue nimevaliku üle.