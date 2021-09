Õnnitlused! Sandra Daškova sai kolmanda lapse: kolmas rasedus on olnud kõige raskem eluetapp 

„Eesti parima pagari“ tiitliga pärjatud Sandra Daškova jagab Instagramis rõõmsat uudist - tema perre on sündinud kolmas laps. „Kolmas rasedus on olnud kõige raskem eluetapp minu elus. See on olnud raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt,“ tunnistab ta.