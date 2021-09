HÜVA NÕU | Eduakadeemik Roland Tokko: vaid rumal lükkab pidevalt edasi oma tegeliku potentsiaali rakendamist ja unistuste täitmist 

Eduakadeemik Roland Tokko on meile varasemalt rääkinud 12 asjast, mida koolis ei õpetatud, aga mida kõik peaksid teadma. Selgus et peamine, mis inimesi tagasi hoiab, on hirm. Esiteks kardavad nad, et pole piisavalt head ja teiseks, et neid ei armastata. Seetõttu lükkavad nad oma tegeliku potentsiaali rakendamist ja unistuste täitmist edasi. Lepivad olukorraga, millega nad rahul ei ole ja lasevad teistel oma tuleviku üle otsustada. Sinu kirg võib olla sinu hirmu taga. Seekord jagab Tokko enda lugu, kuidas ta astus hirmudele vastu ning leidis oma kire.