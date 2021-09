GALERII | Edgar Valteri illustratsioonipreemia laureaat Anne Pikkov: „Ei ole nii, et võtan pliiatsi kätte ja hakkan aga joonistama.“ 

Pikkov ütleb, et signaal, mis ta enese jaoks preemiaga üles nopib on see, et eesti kultuuriruum on järelikult valmis katsetusteks, sest ta ei ole tuntud väga traditsioonilise pildikeelega. „Mina olen pigem otsiv vaim. Lähtun hästi palju tekstist ja püüan mõistatada, millist pildikeelt tahab tekst kõrvale, et teineteist võimestada.“