Maire Aunaste otsib tööd: elu on läinud nii karmiks, et luksust olla töötu endale enam lubada ei saa 

Üks Maire fänn pakub postituse all, et värvikas naine võiks hoopiski raamatu kirjutada. „Jah, ühe raamatu, mida ehk suudaksin veel kirjutada, proovin kunagi ikka kirjutada... Aga 2500 eurot pooleaastase töö eest ei päästa mind. See pool aastat või rohkem, mis raamatu välja andmisele kulub, tuleb ju ka kuidagi üle elada. Loe: elektrit maksta,“ vastab Maire.

Teine kommenteerija arvab aga, et Maire peaks pensionil olema ja ütleb veel, et metsad on seeni-marju täis. „Muidugi pensionil. 700 eurot kuus. Arvate, et seente korjamine jätab mu ellu?“ sõnab Maire seepeale.

Üks pakub, et Maire võiks proovida Hagi Šeini kaudu omale ajakirjandusõppejõu kohta organiseerida. „No mida oskan mina õpetada?“ küsib Aunaste seepeale. „Ajakirjanikuks õppida ei saagi... Tean omast käest. Teooria ei tee praktikut, vähemalt head ajakirjanikku mitte.“

Kroonikale ütleb Maire, et teeb novembris ERR-i ekraanil koos Marko Reikopiga üheksa saadet. Tema sõnul pole küsimus teletöös, vaid ta ihkab püsiva lepinguga töökohta, mitte projektipõhised tööotsi. „Pean ju kogu aeg elama, mitte lootma üksikute tööotsade peale,“ nendib Aunaste.