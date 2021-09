Suri megahiti "Lady Marmalade" üks esitajatest Sarah Dash 

Ansambli kaasasutaja surma kinnitas Twitteris tema bändikaaslane Patti LaBelle. „Olime alles laupäeval laval koos ja see oli nii vägev ja eriline hetk,“ on trio kuulsaim liige rusutud. Patti nimetab Sarah't pööraselt andekaks, kauniks ja armastavaks hingeks, kes oli suurepärane sõber. „Mu süda on murtud.“