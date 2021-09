ÖINE VÕITLUS! Lenna Kuurmaa ränk ehmatus: kuulsin pimedas mustavas öös kaeblevat hüüdu 

Lenna tunnistab, et on mitmeid kordi ärganud hommikul hirmuga, kui õuest kukelaulu ei kuule, et äkki on öösel käinud rebane. Kohvilaua taga arutades, meenus mõlemale, kuidas naaberküla mees Volli kunagi neile pajatas, et olevat rebase viglaga surnuks löönud, kui too kanalas pahandust tegemas käis. „Meenus ka see, et kui rebane korra juba tee selgeks saab, tuleb ta uuesti, kuni kõik on murtud… asusin rebasepuuri otsima. Leitud! Homseks tuleb end siis valmis panna,“ ütleb ta.