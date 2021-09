Suri moelooja Tom Fordi elupõline partner Richard Buckley 

Tom ja Richard olid tutvunud 1986. aastal New Yorgi moeetendusel. Nad abiellusid 2014. aastal - veidi pärast samasooliste abielu seadustamist Ühendriikides. Ford on rääkinud, et nende esimesel kohtumisel püüdis Buckley teda meeleheitlikult võluda. Kuid väga palju polnud tal vaja vaeva näha, sest Tom oli kohe tundnud: see mees on eriline. „Me oleme Richardiga kokku köidetud. See ongi äratundmine: vaatad kellelegi silma sisse ning tunned, nagu oleksid teda kogu elu teadnud. See on nagu kojutulek.“