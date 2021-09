Põdur Phil Collins pakub hüvastijätuturneel südantlõhestavat vaatepilti 

Muusik elas uue aastatuhande esimese kümnendi lõpus üle selgroovigastuse. Hiljem seletas Phil Daily Maili intervjuus, et selgrookahjustuse oli tekitanud aastapikkune trummide taga istumine. Juba toona ütles Collins, et trummipulkade käeshoidmine on valus. „Vanasti kleepisin need isegi käte külge, et kuidagi hakkama saada.“