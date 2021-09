Britney on Instagramis tagasi, kuid tema kontol toimuvad kahtlased lood! 

Kuid eile avaldas Spears kaks uut fotot. „Mõned kaadrid mu nädalavahetusereisist, kus tähistasin kihlumist oma … oh sa pagan … PEIGMEHEGA … ma ei suuda seda ikka veel uskuda!!!“ õhkas kahe teismelise poja ema, kel on seljataga kaks abielu (üks neist küll purjuspäi sõlmitud ja paari päeva pikkune).

Nüüdseks on Britney veel kaks uut postitust teinud, kuid mõlemad on tantsuvideod. Mitmed kommentaatorid kahtlustavad, et staar ei halda oma kontot ise. „Kus on Britney?“ küsib üks fänn. „Andke Britneyle Instagram tagasi!“ nõuab teine. „Tahame videot, kus Britney poseeriks tänase ajalehega,“ pakub üks fänn välja.