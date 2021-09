Narva Vaba Lava valmistub sulgemiseks 

Möödunud nädalal teatas teater oma sotsiaalmeedialehel, et kuigi plaanis on avada pidulikult sügishooaeg, tutvustada uut kuraatorit ja järgmise aasta kuraatorprogrammi, siis tuntakse, et on kohatu pidutseda ajal, mil Narva maja saatus ripub juuksekarva otsas. Teatri edasise saatuse selgumiseni on suletud ka teatrikohvik No2.