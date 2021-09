TEADLASED:  kas piirangutest saadud kasu kaalub ikka üles kaudsed kahjud? 

ÜLE PIIRI? „Praegu peaksime rääkima pigem viiruse ennetamisest ja selle varajasest ravist,“ leiab doktor Meeme Mõttus. „Vähem hirmutamist, vähem piiranguid ja manipuleerimist.“ Foto: Karin Jaanus

„Terve inimene on täna isoleeritud. Aga potentsiaalsed viiruselevitajad võivad vabalt ringi käia, neid keegi ei kontrolli.“ Pandeemia ohjeldamiseks seatud piirangud on lülitanud ühe – kõige tervema – osa ühiskonnast välja. Hambaarst, doktor Meeme Mõttus, leiab, et kontrolli kehtestamisega on üle piiri mindud. „Tervele öeldakse: istu kodus, sa oled teistele ohtlik! Selle asemel, et ühiskonda niimoodi kaheks lahterdada ja ühe osa vabadusi piirata, võiks kõiki võrdselt kohelda. Kõigile tuleks öelda tere tulemast. Aga kontrollige oma tervist.“