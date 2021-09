Gruusia malelegend kaebas "Lipugambiidi" tegijad kohtusse 

BBC Newsi teatel peab Nona Gaphrindašvili (80) silmas „Lipugambiidi“ lõpuosa, kus väidetakse, et ta pole kunagi males meeste vastu mänginud. Gruusia maletšempion toonitab Los Angelese föderaalsesse ringkonnakohtusse antud pabereis, et aastal 1968, millest kõnealune sarjaepisood räägib, oli ta vastamisi vähemalt 59 meesmaletajaga.

Äsja aasta parima lühisarja Emmy pälvinud „Lipugambiidis“ mainib keegi kommentaator sarja peaosalist Beth Harmonit (Anya Taylor-Joy) kirjeldades Gaphrindašvilit. „Ainsana on temas tavatu tema sugu. Ja Venemaal pole isegi see midagi harukordset. On Nona Gaphrindašvili, kuid tema on naiste maailmameister ja pole kunagi meestega silmitsi olnud.“