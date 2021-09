SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Kaladel tuleb reaalsusele otsa vaadata 

Ühest küljest tahavad Kalad olla edukad, toimekad ja sihikindlad, teisalt aga tahaksid nad parema meelega teki üle pea tõmmata ja voodisse jääda. Neile on omane eskapistlikkus ehk langeda seisundisse, kus tekib soov põgeneda elu tõelisuse eest kujutlusmaailma. Kalad on ühtaegu salalikud ja laia joonega, maagilised ja kained, hingestatud ja lustlikud. Selles tähemärgis sündinute hinges on iidset tarkust ning tohutu empaatia teiste suhtes.