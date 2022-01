SÜGISE ARMUHOROSKOOP | Kaljukits, ära jokuta! 

Selle sodiaagimärgi all sündinud on koolitöödes ja töistes ülesannetes erakordselt sitked ning täidavad ülesande, hambad ristis, ka siis, kui vaimuandeid selleks veidi napib. Kaljukits ei anna eales alla! Ümberkaudsetele võivad aga närvidele käia Kaljukitse märgi all sündinu töönarkomaania, kangekaelsus ja pessimistlikkus.